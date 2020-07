Leslie Hartley, passaggio al nuovo secolo nei ricordi di un Io diviso (Di domenica 26 luglio 2020) È un mulinello del tempo, quello che tiene racchiuso nelle sue pagine il romanzo di Leslie P. Hartley datato 1953, L’età incerta (traduzione di Loredana Renda, Neri Pozza, pp. 352, € 18,00, in originale The Go-Between, letteralmente Il messaggero d’amore). Ormai più che sessantenne Leo Colston scopre in fondo a una scatola di cartone, assieme ad alcune reliquie dell’infanzia, un diario tenuto sulla soglia dei tredici anni. E immediatamente è attraversato da due diversi percorsi memorativi. Strappati dal contesto, gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

