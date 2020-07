Le 5 giornate di Bruxelles: “svolta” conservativa e confederale (Di sabato 25 luglio 2020) Lasciata depositare un po’ di polvere mediatica sull’esito delle 5 giornate di Bruxelles, proviamo a farne un’analisi articolata e sorretta dai dati di realtà. Di fronte alle conseguenze economiche e sociali del Covid-19, la manovra in extremis nel lungo vertice dei Capi di Stato e di Governo ha evitato il naufragio politico dell’Unione europea. Alla luce dello scampato pericolo, la qualifica di “storico” è enfasi retorica comprensibile. Certamente, è stato un passaggio decisivo per il futuro dell’Unione e certamente è stato decisivo il contributo dato dal Presidente del Consiglio, dal Ministro Amendola, dal Commissario Gentiloni e dal Presidente del Parlamento Sassoli. Vanno ringraziati per la determinazione, l’intelligenza e la professionalità dimostrata insieme a tutta ... Leggi su huffingtonpost

amendolaenzo : Stasera al @Tg3web ho parlato delle cinque giornate di #Bruxelles e della necessità di modernizzare il Paese attrav… - luigidimaio : Dopo giornate a tratti infinite, a Bruxelles si è concluso poco fa il negoziato sul #RecoveryFund con un accordo da… - amendolaenzo : Le 5 giornate di Bruxelles ci consegnano un’altra Europa, ambiziosa e coesa. Sulle risorse vigileranno le aspettati… - HuffPostItalia : Le 5 giornate di Bruxelles: “svolta” conservativa e confederale - Cora83919289 : RT @amendolaenzo: Stasera al @Tg3web ho parlato delle cinque giornate di #Bruxelles e della necessità di modernizzare il Paese attraverso i… -

Ultime Notizie dalla rete : giornate Bruxelles Le 5 giornate di Bruxelles: “svolta” conservativa e confederale L'HuffPost Le 5 giornate di Bruxelles: “svolta” conservativa e confederale

Lasciata depositare un po’ di polvere mediatica sull’esito delle 5 giornate di Bruxelles, proviamo a farne un’analisi articolata e sorretta dai dati di realtà. Di fronte alle conseguenze economiche e ...

Sondaggi, M5s è il partito che più guadagna consenso dopo l’accordo sul Recovery fund: sale al 15,4%

L'accordo raggiunto al Consiglio europeo di Bruxelles sul Recovery fund, che permetterà all'Italia di ricevere 209 miliardi, con 81,4 miliardi a fondo perduto e 127,4 di prestiti, per la ripresa econo ...

Lasciata depositare un po’ di polvere mediatica sull’esito delle 5 giornate di Bruxelles, proviamo a farne un’analisi articolata e sorretta dai dati di realtà. Di fronte alle conseguenze economiche e ...L'accordo raggiunto al Consiglio europeo di Bruxelles sul Recovery fund, che permetterà all'Italia di ricevere 209 miliardi, con 81,4 miliardi a fondo perduto e 127,4 di prestiti, per la ripresa econo ...