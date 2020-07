Fear The Walking Dead 6 e World Beyond si mostrano nei nuovi trailer al Comic-Con tra le date di debutto e il destino di Morgan (Di sabato 25 luglio 2020) Fear The Walking Dead 6 e World Beyond tornano finalmente ad essere argomento di discussione tra i fan dell'universo di TWD e al Comic-Con 2020 in versione casalinga che nei giorni scorsi ha aperto i battenti. Le novità sono state davvero tante a cominciare dalla data di messa in onda delle serie e finendo alle nuove immagini messe insieme nei promo pubblicati proprio in queste ore. A dare il via a tutto sarà The Walking Dead 10. La serie tornerà in onda con l'atteso episodio 16, il finale di stagione, il prossimo 4 ottobre negli Usa e sarà proprio questo a lanciare il nuovo spin-off The Walking Dead World Beyond. Creata dal capo dei contenuti di The ... Leggi su optimagazine

