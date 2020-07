Donald Trump contro la cancellazione di Paw Patrol, ma la serie non è stata cancellata (Di sabato 25 luglio 2020) Il Presidente Donald Trump sarebbe rammaricato per la cancellazione di Paw Patrol, ma il fatto è che nessuno ha cancellato la serie d'animazione in onda su Nickelodeon Jr. Donald Trump non è affatto contento del fatto che abbiano cancellato Paw Patrol, la serie animata per bambini di Nickelodeon con protagonisti dei cuccioli in uniforme. Qualcuno, però, dovrebbe fargli presente che nessuno ha cancellato lo show. Per essere precisi, è stata Kayleigh McEnany, portavoce della Casa Bianca, ad affermarlo, riportando lo sconforto del Presidente nel vedere che diversi show televisivi con protagonisti dei poliziotti siano stati recentemente cancellati a seguito delle proteste contro ... Leggi su movieplayer

Agenzia_Ansa : Il presidente americano Donald Trump in un'intervista ha ammesso di 'pentirsi' sempre più spesso dei suoi tweet e r… - fattoquotidiano : “La notte in cui papà morì zio Donald andò al cinema”. E il libro di Mary Trump, nipote del presidente, vende quasi… - HuffPostItalia : Donald Trump: 'Se vincerà Joe Biden, per l'America sarà l'inferno' (VIDEO) - simply_bash : RT @SteenMcJones: Donald Trump ha firmato quattro decreti per abbassare i prezzi dei medicinali da prescrizione. I decreti consentono l'imp… - generacomplotti : RT @MariaLuisaBor16: Guarda 'Giulio Occhionero: 'Roma è il cuore del complotto contro Donald Trump'' su YouTube -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Donald Trump ha rinunciato a tenere a Jacksonville parte dei lavori della convention dei Repubblicani Il Post Usa 2020: timori perdite dietro stop Trump a convention Florida

(ANSA) - NEW YORK, 25 LUG - Donald Trump ha cancellato la convention repubblicana a Jacksonville, in Florida, soprattutto per motivi finanziari. Lo riporta il New York Times. Lunedì 27 luglio era infa ...

Trump: "Proseguiamo lavoro per vaccino e terapie contro il 'China virus'"

(Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2020 Trump: "Proseguiamo lavoro per vaccino e terapie contro il 'China virus'" Le parole del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciando i provvedimen ...

(ANSA) - NEW YORK, 25 LUG - Donald Trump ha cancellato la convention repubblicana a Jacksonville, in Florida, soprattutto per motivi finanziari. Lo riporta il New York Times. Lunedì 27 luglio era infa ...(Agenzia Vista) Washington, 25 luglio 2020 Trump: "Proseguiamo lavoro per vaccino e terapie contro il 'China virus'" Le parole del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciando i provvedimen ...