Dodici milioni di cartelle esattoriali in arrivo a settembre. Niente condono, forse un rinvio (Di sabato 25 luglio 2020) Governo al lavoro sul fronte fisco, nell’ambito del prossimo decreto che opererà con le risorse stanziate grazie all’ultimo scostamento di bilancio (25 miliardi). Secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti dell’esecutivo, una delle prossime misure riguarderà l’estensione dello stop alla riscossione coattiva dei tributi fino alla fine dell’anno. Ma di condono, sanatoria o concordato non si parla, almeno per il momento. cartelle esattoriali, l’allarme di Salvini Proprio oggi l’opposizione era tornata a insistere sul tema delle cartelle esattoriali. Nel corso di un incontro pubblico a Prato il leader della Lega Matteo Salvini aveva affermato: “Questi matti a settembre pensano di inviare 12 milioni di ... Leggi su secoloditalia

