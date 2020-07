Coronavirus nel Lazio, c’è un’altra vittima: 916 i casi attualmente positivi, ecco la situazione nei Comuni (Di sabato 25 luglio 2020) Oggi 18 casi e un decesso. Di questi tredici sono casi di importazione: nove casi di nazionalità del Bangladesh sono coda dell’ultimo volo proveniente da Dacca, due da India e due casi da Turchia. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei guariti è rimasto stabile a 972, il numero delle persone attualmente positive è stabile a 53, mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi è scesa al 98%. Va sottolineato che nelle ultime settimane la maggior parte dei nuovi casi sono dovuti alla riapertura dei voli internazionali. Tutto il sacrificio degli italiani di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

28 i nuovi contagi in Veneto nelle ultime delle 24 ore e un decesso. Nella nostra regione i focolai più impegnativi riguardano Padova e provincia, con 13 nuove positività mentre cresce l’indice dei so ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 24 luglio. I nuovi contagi da Covid-19 in Italia sono 252, di cui 53 in Lombardia, secondo l’ultimo bollettino. Cinque i decess ...