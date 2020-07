Coronavirus, focolaio nel Gargano: “Non c’è alcuna emergenza. Tutto è sotto controllo” (Di sabato 25 luglio 2020) “Il Coronavirus c’è ancora. Non deve passare l’idea che il pericolo è passato, ma non c’è alcuna emergenza. Tutto è sotto controllo“: lo ha dichiarato Costantino Ciaravella, sindaco di San Nicandro Garganico, dove un intero nucleo familiare è risultato positivo. “Sono cinque le persone contagiate sino ad ora individuate, di cui qualcuna non residente nel centro garganico. Sessanta sono le persone, invece, in isolamento sanitario volontario“. “Comunque è Tutto sotto controllo. Tra i positivi non si registra alcuna complicanza medica. Voglio rassicurare tutti che non c’è alcuna emergenza ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Coronavirus, si teme focolaio a Rovereto: 200 tamponi alla Brt - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Basilicata sono 36 i migranti positivi #ANSA - fanpage : #coronavirus Si allarga il focolaio, sono in mille in quarantena - neXtquotidiano : Il focolaio nel foggiano con il medico ospedaliero positivo al Coronavirus - news24_city : Coronavirus, impennata contagi in Puglia: 13 nuovi casi, focolaio nel foggiano -