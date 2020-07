Ciclista travolto sulla Pontina, morto Bruno Guerra: si è spento poco dopo l’arrivo in ospedale (Di sabato 25 luglio 2020) Ciclista travolto sulla Pontina, morto Bruno Guerra. Bruno Guerra, 72 anni, è stato travolto da una macchina mentre stava viaggiando in bicicletta sulla via Pontina. Trasportato in ospedale con l’eliambulanza, era stato ricoverato in rianimazione dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Purtroppo, non ci sono riusciti, l’uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate. Non ce l’ha fatta Bruno Guerra, l’uomo di 72 anni investito mercoledì 22 giugno sulla via Pontina mentre era in sella alla sua bicicletta. Trasportato ... Leggi su limemagazine.eu

Un ciclista è stato travolto da un autobus, sotto al quale si è incastrato con la bici tanto da essere trascinato per alcuni metri. E' successo nel primo pomeriggio di sabato 25 luglio 2020 in ...

Travolto mercoledì mattina da un'auto sulla Pontina, nel Comune di Terracina, mentre era in bicicletta e a due passi dalla sua abitazione, Bruno Guerra non ce l'ha fatta. Il pensionato, di 72 anni, è ...

