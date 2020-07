Annunciata la Open Beta di Iron Harvest 1920+ (Di sabato 25 luglio 2020) Deep Silver ha annunciato l’arrivo di un’Open Beta di Iron Harvest 1920+, chiamata Pre-Season, con un nuovissimo trailer di gameplay Disponibile dall’1 settembre 2020, Iron Harvest 1920+ è il nuovo real time strategy game di Deep Silver e KING Art Games. Il titolo arriverà su PC tramite Steam, GOG ed Epic Store, oltre che presso negozi selezionati, mentre la versione per console sarà disponibile dal 2021. Nessuna data d’uscita per questa edizione, però, ne sapremo riparlare. Se siete curiosi del titolo, ma non sapete effettivamente se approcciarvici, potrete benissimo evitare di tentare la sorte con un acquisto al buio. A partire dal 30 luglio, tutti coloro che sono interessati potranno ... Leggi su tuttotek

