Andrea Damante e Giulia De Lellis, incontro spiacevole per i due: di chi si tratta (Di sabato 25 luglio 2020) Questo articolo . Brutto incontro per Andrea Damante e Giulia De Lellis. Ma di chi si tratta? La risposta arriva, come sempre accade, dai social network. Andrea Damante e Giulia De Lellis è una delle coppie maggiormente protagoniste e sotto la luce dei riflettori in quest’estate. I due, dopo un periodo di crisi, di frecciate e di accuse … Leggi su youmovies

MondoTV241 : Andrea Damante, Giulia De Lellis e Claudia Coppola:Un altro triangolo dell'estate 2020? #giuliadelellis… - blogtivvu : Andrea Damante “rivede” la ex Claudia Coppola: con lui c’è anche Giulia De Lellis ??? ? Ti raccontiamo tutto nelle n… - blogtivvu : Andrea Damante “rivede” la ex Claudia Coppola: con lui c'è anche Giulia De Lellis #damellis - Novella_2000 : Lui, lei e l'altra - Andrea Damante e Giulia De Lellis si ritrovano l'ex di lui in un locale (FOTO) - BITCHIMSARA : @haroldxgolden Kendall Jenner Kylie Jenner Khloè Kardashian Kim Kardashian Hailey Baldwin Justin Bieber Kanye W… -