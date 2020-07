Ultime Notizie Roma del 24-07-2020 ore 14:10 (Di venerdì 24 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus dal Trentino alla Sicilia Ecco Quali sono i nuovi focolari attivi in Italia altri 24 contagi accertati 3 lavoratori della Bartolini di Rovereto preoccupo anche 21 positivi riscontrati all’interno di una RSA di Bologna tre casi anche quello di 3 turisti Romani tornati da Capri ma l’outlet di Napoli il sindaco dell’Isola precisano che non esistono al momento ragioni d’allarme Chiama Allora in primo piano le Notizie di oggi la mia non è stata ancora Superata la convivenza con il virus continuerà a generare ripercussioni economiche e sociali più o meno accentuate lo afferma Consob in un posto dedicato all’impatto del covid-19 sul sistema finanziario italiano Intanto ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezi… - fanpage : Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, non le manda a dire - Agenzia_Ansa : Risalgono i #contagi in #Italia, +282 nelle ultime 24 ore. Ieri se ne erano registrati 129. Le nuove #vittime sono… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. Emergenza rifiuti, protesta del Comitato di quartiere di viale Calabria. IL VI… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 24-07-2020 ore 14:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -