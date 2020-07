Sondaggi elettorali Tecnè: governo Conte, fiducia su grazie al Recovery Fund (Di venerdì 24 luglio 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: governo Conte, fiducia su grazie al Recovery Fund Il 51,6% degli italiani giudica positivamente il modo in cui il premier Conte ha gestito la trattativa sul Recovery Fund. A sostenerlo sono i Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire. A bocciare l’operato del premier è invece il 27,5% mentre il 20,9% si astiene dal commentare. Dati alla mano, il consenso per quanto ottenuto dal presidente del Consiglio a Bruxelles arriva anche da parte dell’elettorato di centrodestra, in particolar modo da Forza Italia. Tra chi giudica negativamente l’azione del premier ci sono gli elettori di Lega e Fratelli ... Leggi su termometropolitico

EroeSemantico : 5S guadagnano 5 punti da accordo sul fondo per la ripresa, un successo personale di Conte che si estende al partito… - zazoomblog : Sondaggi politici elettorali oggi 25 luglio 2020: Meloni arriva al 18% e ora Salvini dista solo 5 punti -… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #M5S e #FratellidItalia sempre più vicini alla #Lega - fanpage : #M5S e #FratellidItalia sempre più vicini alla #Lega - eliseo03160720 : È possibile che la #rai concede spazi in tv in funzione dei #sondaggi ? Ma hanno già dimenticato i risultati… -