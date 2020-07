“Segreti in giallo”, tutto pronto per l’epistolario horror di Rosita Mazzei (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Nuova uscita per Belle Èpoque, sezione nata all’interno della collana editoriale Segreti in giallo Edizioni. Un romanzo epistolare che stavolta porta la firma di una giovane autrice calabrese, Rosita Mazzei. Questo quanto dichiarato dalle direttrici editoriali, Rosa Caruso e Maria Grazia Porceddu: “Il romanzo ‘Un nobile orrore’, che presentiamo oggi al nostro pubblico, è una raccolta di epistole dalle tinte spiccatamente ‘nere’, nella quale si racconta il coraggio di una giovane donna che si ribella a un matrimonio imposto. L’ambientazione storica e le tragiche vicende di contorno sorprendono il lettore trascinandolo in un vortice tragicamente horror. La scrittura della Mazzei, autrice non ... Leggi su anteprima24

