Roma, a 83 anni con la GoPro e il monopattino al Pincio: cade e finisce in ospedale, è grave (Di venerdì 24 luglio 2020) Un altro incidente col monopattino a Roma, stavolta con vittima un uomo. Si tratta, ad onor del vero, di un sinistro davvero particolare nella dinamica, soprattutto perché il conducente del mezzo ha 83 anni, un fatto insolito insomma. Incidente sul monopattino a Roma al Pincio Stando a quanto ricostruito l’incidente si è verificato in Via Gabriele D’Annunzio all’altezza del civico 22. Siamo al Pincio una zona ben nota per la movida e per il ritrovo dei ragazzi. Ad un certo punto però, intorno alle 21.30 del 22 luglio 2020 (l’altro ieri), un anziano cade improvvisamente dal monopattino sul quale viaggiava finendo sull’asfalto. Nessuna ... Leggi su ilcorrieredellacitta

