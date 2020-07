Probabili formazioni Bologna Lecce: giallorossi a caccia della salvezza (Di venerdì 24 luglio 2020) Probabili formazioni Bologna Lecce: giallorossi a caccia della salvezza, Lapadula in campo dal primo minuto Il Lecce ha solo un obiettivo, portare a casa la salvezza. I giallorossi di mister Liverani sfidano il Bologna in questa 36a giornata di campionato: servirà un successo per poter mantenere aperta la porta della massima serie. Attenzione però ai padroni di casa, Sinisa Mihajlovic non digerirà un’altra sconfitta dopo il ko contro l’Atalanta. COME ARRIVA IL Bologna – La sconfitta di Bergamo deve essere ancora digerita, ma Mihajlovic è stato chiaro: la squadra deve assolutamente trovare la reazione giusta. ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Diretta Livorno-Crotone dalle 18.45: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui live la partita su… - Eurosport_IT : Arriva subito la 36a giornata di campionato ?? Ecco le probabili formazioni ?? #SerieA | #ProbabiliFormazioni - sportnotizie24 : #ManchesterCity-#Norwich, le probabili formazioni: rotazioni per Guardiola - Ibrahim32639035 : RT @DiMarzio: #SerieA, verso la 36^ giornata: tutte le probabili #formazioni - DiMarzio : #SerieA, verso la 36^ giornata: tutte le probabili #formazioni -