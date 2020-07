Non risolti i problemi ai server Garmin in manutenzione il 24 luglio: assistenza irraggiungibile (Di venerdì 24 luglio 2020) Secondo giorno di problemi ai server Garmin in manutenzione e a farne le spese sono milioni di possessori di prodotti del brand. Particolarmente colpiti sono gli sportivi impossibilitati ad utilizzare i noti cardiofrequenzimetri GPS, utili a monitorare i loro progressi nel fitness. Ma le anomalie investono, oramai da ieri 23 luglio, tanti servizi del marchio prestigioso. La natura del down è estremamente seria, questo è oramai un dato di fatto. Non solo gli utenti non possono utilizzare i loro dispositivi di tracciamento perché visualizzano ormai da ore la notifica dei server Garmin in manutenzione. Il blocco ai servizi è praticamente totale se pensiamo che pure accedendo proprio al sito Garmin si ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : Non risolti i problemi ai server #Garmin in manutenzione il 24 luglio: assistenza irraggiungibile - SutterCane16 : @FRANCACOLOZZO @Giovann41569533 @luigidimaio @GiuseppeConteIT @inspad @Muhamma43089962 @smirfantahir @uknewsline1 S… - Mr_Torax : @valerioj000 @souslesfeuilles Non lo risolvi solo così. Come evidentemente non si sono risolti cambiando solo Alleg… - enrico10675316 : @TgLa7 @matteosalvinimi Salvini sa quanti problemi potrebbero essere risolti con i 49 milioni rubati dalla Lega ed ancora non restituiti? - Uthra_me : @Mariacri1967 Non credo sia vuota. La credo invece piena di malesseri non risolti. ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Non risolti Limiti e criticità del Recovery Fund possono essere risolti con la monetizzazione del debito? Proiezioni di Borsa C. SPORTIVO, Meeting decisivo. Commisso...

Oggi Joe Barone, d.g. della Fiorentina incontra la Soprintendenza, gli amministratori della Regione e i rappresentanti della Città Metropolitana e del Comune di Bagno a Ripoli per risolvere le questio ...

Bilancio Adiconsum Bergamo: “La quarantena non ferma truffe e raggiri, anzi”

Rimborsi per la cancellazione di voli, sospensione di mutui e prestiti, pagamenti per asili nido e rette delle scuole private, prenotazioni cancellate negli alberghi e disservizi sui mezzi di trasport ...

Oggi Joe Barone, d.g. della Fiorentina incontra la Soprintendenza, gli amministratori della Regione e i rappresentanti della Città Metropolitana e del Comune di Bagno a Ripoli per risolvere le questio ...Rimborsi per la cancellazione di voli, sospensione di mutui e prestiti, pagamenti per asili nido e rette delle scuole private, prenotazioni cancellate negli alberghi e disservizi sui mezzi di trasport ...