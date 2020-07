MotoGp, Meregalli sorride dopo le FP2: “i problemi sono spariti, Valentino Rossi si è trovato molto bene” (Di venerdì 24 luglio 2020) Si chiude con il sorriso in casa Yamaha la prima giornata di prove libere del GP di Andalusia, buone sensazioni per la Casa di Iwata anche dopo le FP2, concluse con Viñales al quinto posto e Valentino Rossi all’ottavo. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesInterrogato su quanto avvenuto in pista, Meregalli ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di Sky Sport: “buon bilancio per Valentino, abbiamo stravolto il bilanciamento della moto e fin da questa mattina si è trovato molto bene. Il passo che ha avuto è molto buono. Dall’altro lato Maverick ha lavorato nel dettaglio, ha provato diverse soluzioni di gomme. Decisamente una buona giornata. Per noi era importante questo turno, perché le temperature si ... Leggi su sportfair

