Mia Martini, la confessione di Red Canzian ricordando a Io e Te di una serata in tv (Foto) (Di venerdì 24 luglio 2020) Pochi secondo della voce di Mia Martini e Red Canzian a Io e Te si è commosso ricordando il dolore che hanno causato all'artista che purtroppo da tanti anni non c'è più (Foto). Erano molto legati, erano amici e oggi nel programma di Rai 1 Red Canzian confessa che è andato a rivedere una puntata di Papaveri e Papere. Conducevano Pippo Baudo e Giancarlo Magalli e sulla chiusura della puntata sono arrivati sul palco tutti gli artisti, c'era anche Mia Martini ma in modo spontaneo tutti si sono posizionati nella parte opposta alla sua. E' rimasto solo lui con Mia che gli aveva chiesto di restare. Hanno cantato abbracciati ma non poteva bastare a lenire il dolore della cantante. Conosciamo tutti la storia che ha portato alla morte di Mia ...

Pochi secondo della voce di Mia Martini e Red Canzian a Io e Te si è commosso ricordando il dolore che hanno causato all’artista che purtroppo da tanti anni non c’è più (foto). Erano molto legati, ...

