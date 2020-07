Maltempo Milano, l’esperto: “Educare a comportamenti corretti” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Per minimizzare i danni sarebbe necessaria una pianificazione per educare la popolazione sui comportamenti corretti da seguire in caso di fenomeni estremi”, lo ha detto all’AGI Claudio Cassardo, docente di Fisica dell’atmosfera presso l’Università di Torino, commentando i recenti eventi a Milano e a Palermo, in cui si sono verificati forti rovesci che hanno provocato ingenti danni. “Le bombe d’acqua, o meglio i nubifragi – spiega l’esperto – esistono da sempre e sono fenomeni che si verificano prevalentemente durante situazioni temporalesche; dipendono dagli sbalzi termici, le tipiche situazioni estive in cui le correnti di aria fredda si mescolano con quelle più calde. La differenza di temperatura rende iperattivi questi eventi, per cui il vapore acqueo presente produce ... Leggi su meteoweb.eu

