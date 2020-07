Le VIP cambiano look ai capelli per l’estate: da Elodie alla Amoroso (Di venerdì 24 luglio 2020) L’estate, oltre al sole e alla bella stagione, ha portato qualche cambiamento sulle teste di molte VIP. Infatti, Emma Marrone, Elodie, Bianca Atzei e tante altre hanno deciso di cambiare look ai loro capelli. Elodie: look afro Dimenticate i capelli corti e super in ordine del look sfoggiato nell’ultimo Sanremo dalla cantante Elodie. Infatti, è completamente diversa, quasi irriconoscibile. In perfetto stile afro, sfoggia lunghi capelli scuri, raccolti in piccole treccine. La parrucchiera è stata proprio la mamma della VIP che nel post ha scritto:”le treccine sono delle dolci mani di mia madre“. View this post on Instagram ... Leggi su thesocialpost

