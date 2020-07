Inter, il Bayern non riscatta Perisic ma nessun isterismo: per lui offerte dalla Premier (Di venerdì 24 luglio 2020) Il futuro di Ivan Perisic non sarà in Germania. Il campione croato non verrà riscattato dai bavaresi che hanno offerto all’Inter molto meno di quanto concordato ad inizio stagione. Termina così l’avventura in terra di Germania – la terza della sua carriera dopo Dortmund e Wolfsburg – e la possibilità di continuare a far parte … L'articolo Inter, il Bayern non riscatta Perisic ma nessun isterismo: per lui offerte dalla Premier Leggi su dailynews24

ApCalciomercato : Calciomercato Inter, svolta a sinistra | Scambio con Brozovic - treblewin2010 : erickthohir realcambiasso diego22milito luisfigo inter ricky11alvarez zanettiofficial intermilanfans miss defeat bayern, juve, milan - runner_ac : @LGramellini Va sicuramente venduto. Probabilmente ha mercato. Poi ricordate il bayern monaco se lo ha venduto un m… - sportli26181512 : 'Inter, spunta lo scambio Perisic-Sanchez con il Manchester United': Voci di mercato dalla Francia: nella trattativ… - _enz29 : @Stetobald All’Inter piace e probabilmente non rinnova con il Bayern -