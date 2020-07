Condannato per rimborsi Ars, sindaco di Catania sospeso dalla carica (Di venerdì 24 luglio 2020) commenta Il prefetto di Catania ha disposto la sospensione dalla carica per diciotto mesi del sindaco del capoluogo etneo, Salvo Pogliese, in applicazione della legge Severino. Il primo cittadino ... Leggi su tgcom24.mediaset

petergomezblog : Catania, il sindaco Salvo Pogliese (Fdi) condannato per le spese pazze: sospeso dall’incarico in virtù della Legge… - MediasetTgcom24 : Condannato per rimborsi Ars, sindaco di Catania sospeso dalla carica #ars - Mlucialorefice : Massima solidarietà a @LaCastelliM5s per i vergognosi attacchi, frutto di becera propaganda che non può che far mal… - cgregorio52 : RT @lorenzodalai: #Travaglio, il pluricondannato per Diffamazione, fin'ora ha ricevuto ben 13 condanne passate in giudicato ed è stato cond… - andros3000 : RT @petergomezblog: Catania, il sindaco Salvo Pogliese (Fdi) condannato per le spese pazze: sospeso dall’incarico in virtù della Legge Seve… -