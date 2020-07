Come ha fatto Pepsi a resistere alla crisi, mentre Coca Cola si sgasava (Di venerdì 24 luglio 2020) La notizia più calda di questi giorni nel mondo del marketing è che nell’ultimo trimestre, terminato a giugno, le vendite del gruppo PepsiCo sono raddoppiate rispetto a quelle di Coca Cola. Ecco i numeri: le vendite nette del gruppo di Atlanta sono calate del 25 per cento, arrivando a 7,2 miliardi di dollari; quelle di PepsiCo hanno subito una diminuzione solo del 3 per cento assestandosi a 15,95 miliardi di dollari. Tutto questo ha vari livelli di spiegazione: il gruppo Coca Cola è molto centralizzato sulla popolare bibita che dà il nome all’azienda ed evidentemente la chiusura di ristoranti, bar, cinema e impianti sportivi (HoReCa) – che rappresentano la metà delle entrate del gruppo – ha influito pesantemente sul ... Leggi su linkiesta

