Benedetta Rossi, il marito Marco ancora protagonista: “È uno scandalo!” (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo averla sbugiardata, la prende pure in giro. Benedetta Rossi, il marito ormai ci ha preso gusto. Com’è noto, dietro (e anche davanti all’obiettivo) la blogger di cucina più famosa e popolare del momento c’è Marco Gentili. La coppia fa faville su Instagram, dove oltre a condividere le ricette più gustose sfornate nella cucina della villa nella campagna marchigiana dove vivono, Benedetta e Marco intrattengono i fan con siparietti e gag divertenti. Ma bisogna fare un passo indietro per capire l’ultima, spassosa, scenetta di cui si sono resi protagonisti. Solo qualche giorno fa Marco aveva fatto una rivelazione sull’adorata mogliettina: sempre su Instagram ha dato un “gossippe” al popolo social che ... Leggi su caffeinamagazine

CookCorriere : Hanno colpito molto le ultime parole di Benedetta Rossi, dopo essere stata lontana dai social per qualche giorno si… - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: 'E' scandaloso', Benedetta Rossi criticata da un pescivendolo: il mar… - kidu_ult : MA SCHERZASSI ALMENO IO PIANGO DAVVERO ESCONO PROPRIO LACRIME OER COSE TIPO BENEDETTA ROSSI CHE FA LE CIAMBELLE DIETETICHE - ilbuonvecchiom : RT @lusurpateur_: Benedetta Rossi: diploma al classico, laurea in biologia marina, 150 milioni di visualizzazioni su youtube, 11 milioni di… - D4n_txt : RT @lusurpateur_: Benedetta Rossi: diploma al classico, laurea in biologia marina, 150 milioni di visualizzazioni su youtube, 11 milioni di… -