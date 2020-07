Azzolina: Pronta al Confronto con Salvini ma Niente Propaganda (Di venerdì 24 luglio 2020) “Sono Pronta ad un Confronto con Salvini, per rispondere a tutte le fake news che diffonde sulla scuola”. Queste le parole della Ministra Azzolina. La Ministra dell’Istruzione Azzolina, nel corso di un’intervista al programma “In Onda” su La 7, ha accennato alle notizie sulla scuola riportate dal leader della Lega. In merito a Matteo Salvini, ha espresso: “Io sono disponibile a parlare di scuola, non di Propaganda”. Leggi su youreduaction

Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre. Mi attaccano ma ora vado in… - mangiapane_vito : Al di lá dell'utilità ci rendiamo conto che stiamo bruciando circa 1 miliardo di euro per sussidi che verranno mess… - CostanzaBattis1 : @RoccoTodero C'è già l'Azzolina pronta ad assumere a iosa non laureati per potenziare l'ignoranza nella scuola, olt… - manuelamimosa : La scuola che visitato #Azzolina a Milano è una delle prime che ha sperimentato, e con successo, il Metodo… - Europeo91785337 : RT @ADeborahF: Azzolina: ' mi attaccano perché sono giovane, donna, preparata, e dei 5 Stelle. Sono pronta per un incontro diretto con Salv… -