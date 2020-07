Traversata a nuoto Lecco-Colico, adesso tocca a Giorgio Riva (Di giovedì 23 luglio 2020) Quaranta chilometri nel Lago, da Lecco a Colico, da nuotare in un solo giorno. È la prossima maratona che attende Giorgio Riva. Il lariano, 30 anni, domani ha in programma di percorrere la sponda ... Leggi su ilgiorno

teleunica : Colico-Lecco in notturna: Andrea Oriana tenta una nuova impresa Prosegue l'allenamento di Andrea Oriana che punta… - LeccoNews : LECCO-COLICO 40 KM A NUOTO, TRAVERSATA PER GIORGIO RIVA | 15/07/2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Traversata nuoto

IL GIORNO

Per questo motivo, ho scelto di organizzare ancora qualcosa in casa. Ho già nuotato l’itinerario, tentando l’ultima parte verso Colico. Con una prova sulle acque libere bisogna tenere in ...La partenza è prevista alle ore 13 dal Circolo Posillipo, molto dipenderà dalle condizioni meteo. Dopo le leggendarie traversate a nuoto nelle acque del golfo questa volta l’inedita sfida è tra mare e ...