Standing ovation e lunghi applausi per Conte. Il Recovery Fund è un traguardo storico per l’intera Italia, ma a portarlo a casa è stato Giuseppi (Di giovedì 23 luglio 2020) Standing ovation e lunghi applausi nelle aule dei due rami del Parlamento, la mattina in Senato e nel pomeriggio alla Camera, per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, dopo oltre quattro giorni di trattative infinite e Bruxelles, si presenta sorridente e visibilmente soddisfatto al cospetto dei ministri del suo governo e dei parlamentari per relazionare sugli esiti del Consiglio europeo che si è concluso martedì. Esiti decisamente positivi, che hanno visto il premier portare a casa un Recovery Fund che garantisce all’Italia erogazioni per 209 miliardi. Una cifra al di sopra delle aspettative: rispetto alla proposta della Commissione sono rimasti invariati i trasferimenti diretti (81,4 miliardi) e ... Leggi su lanotiziagiornale

LA GIORNATA ROMA Viene celebrato e si auto-celebra Conte in Parlamento. Due standing

ROMA Viene celebrato e si auto-celebra Conte in Parlamento. Due standing ovation al Senato, e la seconda pareva non dovesse finire più, per l'ex re Travicello ora diventato il Condottiero di Bruxelles ...

