Sondaggio Consulcesi ai medici: "Stimolare sempre più ampia partecipazione alle elezioni Omceo" (Di giovedì 23 luglio 2020) In vista dell'imminente rinnovo degli Omceo, Consulcesi ha chiesto ai medici se le tematiche di cui da sempre si occupa dovessero essere inserite nei programmi da sviluppare nel prossimo quadriennio ordinistico. L'obiettivo è Stimolare i medici ad una maggiore partecipazione alle prossime elezioni come contributo all'importante lavoro portato avanti dagli Ordini e dalla FNOmceo. «A scanso di equivoci – chiarisce Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi realtà legale e di formazione che tutela i professionisti sanitari – la nostra iniziativa non ha alcuna mira ‘politica' e non è assolutamente nostra intenzione mettere in atto strumentalizzazioni al ... Leggi su liberoquotidiano

1.3 Survey Consulcesi Dal sondaggio è emerso che il 72% degli interpellati non aveva votato alle ultime elezioni per il rinnovo degli Ordini. Interessante notare che 9 medici su 10 vorrebbero che i ...

Il Presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella: "Da interlocutori delle Istituzioni, nel reciproco rispetto dei ruoli, un dibattito costruttivo nell’interesse della categoria". I risultati dell’indag ...

