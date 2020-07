Scostamento di bilancio, il centrodestra a Conte: “Non firmeremo nessuna cambiale in bianco” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il governo va avanti a testa bassa. Ma il soccorso del centrodestra in Parlamento non è scontato. Il Consiglio dei ministri, convocato nella notte, ha dato il via libera a un nuovo Scostamento di bilancio di 25 miliardi. L’esecutivo ha approvato la relazione da presentare alle Camere per autorizzazione un ulteriore ricorso all’indebitamento. Comprensivo dei maggiori interessi passivi per il finanziamento del debito pubblico. “In questa fase, il governo ritiene di fondamentale importanza continuare ad assicurare il sostegno al sistema produttivo. E al reddito dei cittadini. A supportare la ripresa e ad intervenire dove necessario per preservare l’occupazione”. Scostamento di bilancio, nessuna delega in bianco dal ... Leggi su secoloditalia

AzzolinaLucia : Con l’ok allo scostamento di bilancio approvato in Cdm, investiamo altri 1,3 miliardi di euro sulla scuola, arrivan… - Mov5Stelle : Grazie all’impegno della ministra @AzzolinaLucia e del governo, abbiamo messo a disposizione delle scuole 1,6 milia… - Mov5Stelle : Importante notizia per la #scuola Italiana: grazie a @AzzolinaLucia e @LaCastelliM5s, con lo scostamento di bilanci… - 1603ina : RT @campaninimarco: Iniziata la discussione sullo scostamento di bilancio da 25 miliardi. Ancora nessuna dichiarazione da parte degli espon… - TheItalianTimes : La proposta di ulteriore indebitamento varata dal #Governo dovrebbe arrivare in Parlamento il prossimo 29 luglio… -