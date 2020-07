Schianto nel tunnel in uscita dalla Super 36: grave motociclista (Di giovedì 23 luglio 2020) Un motociclista di 55 anni di San Pellegrino Terme che ieri si è schiantato sulla rampa di uscita della Super a Lecco è ricoverato in prognosi riservata in condizioni molto critiche all'ospedale di ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Schianto nel Schianto in moto nel vicentino, morto un 38enne trevigiano TrevisoToday Schianto in moto, ragazzo sfonda il parabrezza di un furgone: è grave

Per cause ancora da accertare, un biker 22enne di Gavardo si è schiantato contro il furgone di un corriere di 37 anni. L'impatto è stato spaventoso: il ragazzo ha sfondato il parabrezza del veicolo, ...

Deltaplano si schianta nel Messinese, morto un uomo di 67 anni

Un uomo di 67 anni ha perso la vita precipitando a bordo di un deltaplano. La tragedia questa sera a Milazzo, nel Messinese, nell'area gestita dalla Fondazione Lucifero. Si tratta di Fiorenzo Borgia, ...

