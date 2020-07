Pogba, fallo di mano e rigore regalato al West Ham: Michail Antonio realizza e… lo prende in giro (Di giovedì 23 luglio 2020) Curioso siparietto andato in scena nel corso di Manchester United-West Ham. Protagonisti Paul Pogba e Michail Antonio. Il primo ha causato il calcio di rigore che ha portato al gol dei rivali e al momentaneo loro vantaggio. Il francese, nell'intento di proteggersi il volto, ha alzato le braccia costringendo il direttore di gara a fischiare il penalty. Dal canto suo Antonio ha colto l'occasione per realizzare dagli undici metri.Pogba: la reazione alla presa in giro di Michail Antoniocaption id="attachment 996079" align="alignnone" width="344" Pogba (getty images)/captionCome sottolineano alcuni post social anche di Sky Sports, fa sorridere la reazione dei due all'episodio. Infatti ... Leggi su itasportpress

