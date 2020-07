Piacenza, carabinieri arrestati: le reazioni. Ilaria Cucchi: "No sconti" (Di giovedì 23 luglio 2020) La notizia dell' arresto di sei carabinieri infedeli e del sequestro della loro stazione 'Levante' a Piacenza ha provocato forti reazioni del mondo istituzionale, politico e nei social. Ilaria Cucchi, ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - robertosaviano : Ciò che è accaduto nella caserma dei #Carabinieri di #Piacenza è tra le vicende più drammatiche della storia della… - amnestyitalia : 'Reati impressionanti', tra cui la tortura: è quanto emerge dall'inchiesta della procura della Repubblica di… - LuigiAmore9 : RT @OGiannino: Quanto emerge a Piacenza mina l'ipotesi di isolate mele marce. A colonnelli e maggiori dell'Arma era sottoposta la caserma d… - leo97846786 : RT @MorettiPatri: #carabinieri #piacenza quanti cesti di mele marce abbiamo accumulato? -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza carabinieri

(…) Una serie tale di atteggiamenti criminali che ci ha convinto a procedere anche al sequestro della caserma dei carabinieri per futuri accertamenti“. La procura parla di “reati… Leggi ...Non tutti i carabinieri della caserma «Levante» di Piacenza erano «mele marce». C’era anche giovane militare - come emerge dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Luca Milani - che non ...