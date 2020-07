Napoli, in arrivo 30 milioni dal Parma per i riscatti di tre giocatori (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Napoli è pronto ad incassare 30 milioni dal Parma visto che i ducali sono matematicamente salvi: i dettagli L’aritmetica salvezza del Parma fa “felice” il Napoli nonostante sia arrivata proprio contro la squadra di Gattuso. Per gli accordi presi in estate, infatti, i ducali saranno obbligati a versare 30 milioni nelle casse azzurre per il riscatto di tre giocatori. Stiamo parlando di Roberto Inglese per 20 milioni di euro, Alberto Grassi per 7 milioni di euro e Luigi Sepe per una cifra tra i 4,5 e i 5 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Manny04865508 : @TUTTOJUVE_COM Ma occasione buttata via de che!!! Non sono mai stati prima in classifica durante l'anno se non per… - aniello_mosca : @AlfredoPedulla Buongiorno Alfredo, su Boga che mi dici? Sono vere le notizie di un suo possibile arrivo a Napoli? - PoterealpopoloT : RT @Giul_Granato: Contrastare il lavoro nero con misure concrete, non a chiacchiere; tutelare spiagge e ambiente. Controllare come si spend… - Zio_Mau : RT @Giul_Granato: Contrastare il lavoro nero con misure concrete, non a chiacchiere; tutelare spiagge e ambiente. Controllare come si spend… - RichardMcSundy : RT @Giul_Granato: Contrastare il lavoro nero con misure concrete, non a chiacchiere; tutelare spiagge e ambiente. Controllare come si spend… -