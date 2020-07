MotoGp Gp Andalusia, Rins: “Se dovessi sentire molto dolore mi fermerò” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Ho cercato di rimanere a Jerez per recuperare e per guardare la gara dal nostro box. È stato strano: ad ogni modo penso che abbiamo superato l’esame però vedremo domani che sensazioni avrò. Sicuramente non sono al 100% e se dovessi sentire molto dolore mi fermerò”. Alex Rins attende di conoscere il proprio status fisico direttamente nelle libere del Gran Premio dell’Andalusia. “Sono molto contento di essere qui perché sabato la mia caduta è stata molto brutta, è stata la classica caduta che non vorresti mai avere – ha spiegato Rins in conferenza stampa -. Ho perso l’anteriore in curva e per evitare Miller sono entrato talmente veloce sulla ... Leggi su sportface

