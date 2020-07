L’epoca del petrolio arabo è quasi al tramonto (Di giovedì 23 luglio 2020) Il covid-19 ha fatto precipitare il prezzo del petrolio ai minimi storici e le regioni più colpite saranno il Medio Oriente e il Nordafrica, che dovranno affrontare una crisi piena di incognite sul piano sociale ed economico. Leggi Leggi su internazionale

SlipkLuk : RT @marifcinter: Stadio #Inter/#Milan,Scaroni:'Mi sembra che in Giunta siano soddisfatti del punto di caduta a cui ci hanno costretto e anc… - marifcinter : Stadio #Inter/#Milan,Scaroni:'Mi sembra che in Giunta siano soddisfatti del punto di caduta a cui ci hanno costrett… - DIABLOBONNY : RT @IrciIst: Trieste, come eravamo: a dar retta ai fotografi Modiano. Ecco l'inaugurazione del monumento a Verdi, ecco Barriera Vecchia, ec… - andreaborsoi1 : RT @IrciIst: Trieste, come eravamo: a dar retta ai fotografi Modiano. Ecco l'inaugurazione del monumento a Verdi, ecco Barriera Vecchia, ec… - abollis : RT @IrciIst: Trieste, come eravamo: a dar retta ai fotografi Modiano. Ecco l'inaugurazione del monumento a Verdi, ecco Barriera Vecchia, ec… -

Ultime Notizie dalla rete : L’epoca del I migliori libri dell'anno 2020 Tiscali.it