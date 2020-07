Lecce, Sticchi Damiani: “Salvezza ancora possibile, pagati cari gli infortuni. Udinese? Rispondo così” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Abbiamo pagato caro i tanti infortuni”.Lecce-Brescia, Liverani: “Lockdown per noi devastante. Ogni partita sarà una finale”Così ha replicato Sticchi Damiani. Il patron del Lecce, intervenuto in conferenza stampa al termine del match gara vinto contro il Brescia - 3-1 il risultato finale -, ha svelato di credere ancora nella salvezza, nonostante la delicata situazione e la posizione ostica in classifica: terzultimo posto e peggiore difesa del campionato. I numeri recitano di una squadra con più di qualche lacuna, ma che con 32 punti all'attivo può ancora sperare di non ritrovare il campionato cadetto dopo soltanto un anno di assenza. Come riportato dal Quotidiano di Puglia, il numero uno ... Leggi su mediagol

