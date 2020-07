Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a mercoledì 29 luglio: in arrivo temporali “di forte intensità” (Di giovedì 23 luglio 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a mercoledì 29 luglio. Domani al Nord cielo molto nuvoloso e coperto con fenomeni diffusi, a prevalente carattere di rovescio o temporale, di forte intensità al mattino nella Valle del Po e successivamente su Liguria, Appennino emiliano-romagnolo ed Alpi centrorientali; dalla serata rapido miglioramento a partire dal settore centroccidentale. Centro e Sardegna: all’inizio nuvolosità compatta solo sull’Appennino toscano con deboli piogge e rovesci, in estensione mattutina alle regioni adriatiche ed al restante settore montuoso, in attenuazione serale sull’Abruzzo; ampio soleggiamento e poche nubi altrove. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo a ... Leggi su meteoweb.eu

