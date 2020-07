Joao Mario torna all'Inter, la Lokomotiv Mosca non lo riscatta (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 23 LUG - Joao Mario non è stato riscattato dalla Lokomotiv Mosca, dove ha giocato in prestito in questa stagione, dunque il portoghese tornerà all'Inter. Lo annuncia il club russo, sui ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : Il portoghese #JoaoMario torna all'#Inter - GoalItalia : ??? UFFICIALE ??? Joao Mario è nuovamente dell'Inter - hurried57 : Inter, Joao Mario: “Dai miei agenti ho saputo che c’è interesse da parte di top club europei”… - angi_b_ : RT @InterIsMore: Penso che sia giunta l’ora di sopprimere Joao Mario non c’è altra strada - mxhel_ : RT @ArbiNotArby: 1. 44m - Joao Mario 2. 32.5m - Gabriel Barbosa 3. 39.6m - Kondogbia 4. 23.1m - Dalbert 5. 20m - Hernanes The brilliant m… -