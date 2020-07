Documenti di identità al sicuro su Samsung Galaxy S20, a partire dalla Germania (Di giovedì 23 luglio 2020) I cittadini residenti in Germania potranno immagazzinare i Documenti di identità all'interno di device della serie Samsung Galaxy S20 L'articolo Documenti di identità al sicuro su Samsung Galaxy S20, a partire dalla Germania proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 23.7.2020 To: USA PRESIDENT MR.D.J.TRUMP–FROM:R.PAU–ITALIAN TRADE.UNIONS MINISTER. 23) identificazione… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Montegranaro, quattro persone denunciate per droga, assenza di documenti d’identità e uso di targa falsa - FarodiRoma : Montegranaro, quattro persone denunciate per droga, assenza di documenti d’identità e uso di targa falsa - SoldatoK : @chiossimanuela2 Piu che altro, finalmente, per votare con la mascherina sara obbligatorio avere i documenti di identita... - Ordine_CDL_NA : RT @StudioCataldi: Carte d'identità e patenti scadute: proroga fino al 31 dicembre: Documenti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Documenti identità Preso «il Bomba» Gino Messina, pr dei locali di corso Como: deve scontare una condanna per stupro Corriere della Sera