Demi Lovato, l’annuncio del fidanzamento ufficiale con Max Ehrich: «Sono onorata di sposarti» (Di giovedì 23 luglio 2020) Per sempre (o forse no), gli anelli di fidanzamento più spettacolari delle star sfoglia la gallery Per annunciare ai suoi (quasi) 89 milioni di follower il suo fidanzamento, Demi Lovato, 27 anni, ha scelto Instagram. Come fanno ormai tutte le star italiane e internazionali quando vogliono dare una notizia ai propri fan. La cantautrice e attrice, ex stellina Disney (è diventata nota al pubblico americano grazie al film Camp Rock e alla serie televisiva Sonny tra le stelle, entrambe Disney), ha postato su Instagram una serie di foto insieme a ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Demi Lovato Matrimonio in vista per Demi Lovato: Max Ehrich le ha fatto la proposta Notizie Musica Demi Lovato, nozze in arrivo: Max Ehrich il suo futuro marito

Una sorpresa in arrivo per i fans di Demi Lovato. La protagonista di numerose pellicole Disney si sposerà con il suo attuale fidanzato Max Ehrich. L’annuncio delle nozze è arrivato direttamente da lei ...

Demi Lovato sposa Max Ehrich, foto e dediche immortalano l’anello di fidanzamento e la proposta di nozze

Demi Lovato sposa Max Ehrich: le foto sulla spiaggia catturano il momento della proposta di matrimonio con anello di diamanti Demi Lovato sposa Max Ehrich dopo pochi mesi di relazione: la popstar ha a ...

Una sorpresa in arrivo per i fans di Demi Lovato. La protagonista di numerose pellicole Disney si sposerà con il suo attuale fidanzato Max Ehrich. L’annuncio delle nozze è arrivato direttamente da lei ...Demi Lovato sposa Max Ehrich: le foto sulla spiaggia catturano il momento della proposta di matrimonio con anello di diamanti Demi Lovato sposa Max Ehrich dopo pochi mesi di relazione: la popstar ha a ...