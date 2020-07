Da Locri a Salerno per finire in manette: 50enne arrestato per stalking (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato nelle prime ore della mattina un pregiudicato locrese, per il reato di stalking. L’uomo è stato sorpreso da una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Salerno, in Via Duomo, nel cuore del centro storico: la Volante è intervenuta per soccorrere una donna, vittima di stalking da parte di quest’uomo, suo ex compagno. Gli Agenti hanno rintracciato l’individuo, cinquantacinquenne calabrese con precedenti di polizia per estorsione, porto abusivo di armi e maltrattamenti in famiglia e lo hanno accompagnato presso gli uffici della Sezione Volanti. L’uomo, in seguito agli accertamenti eseguiti, è stato arrestato. In ... Leggi su anteprima24

tvoggi : DA LOCRI A SALERNO, LA POLIZIA ARRESTA PREGIUDICATO PER STALKING Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato… - occhio_notizie : In manette un 55enne calabrese -

