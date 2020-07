Coronavirus creato in laboratorio? Le «incredibili» rivelazioni di un urologo a «Fatti e Misfatti» (Di giovedì 23 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (23 luglio)Speciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il direttore di TgCom24 Paolo Liguori non si arrende. È stato tra i primi in Italia rilanciare la tesi di complotto sul Coronavirus creato artificialmente, avvalendosi di testimoni non meglio identificati e fonti non proprio attendibili, come il Washington Times (da non confondere col Washington Post). Nonostante l’abbondanza delle smentite, che tratteremo meglio a breve, Liguori dà spazio nel format di approfondimento Fatti e MisFatti alle teorie del professor Giuseppe Tritto, presidente del World Academy of BioMedical Technologies (WABT), secondo il quale SARS-CoV2 sarebbe un virus chimera prodotto in laboratorio. Per ... Leggi su open.online

Bergamo e Brescia - le due città più duramente colpite dall'emergenza coronavirus, che hanno ottenuto insieme il riconoscimento di Capitali italiane della cultura per il 2023 - provano a rialzare la t ...

