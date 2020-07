Associazione costruisce una scuola in Etiopia: sarà intitolata a Falcone e Borsellino (Di giovedì 23 luglio 2020) Avranno una scuola, con tanto di lavagna, banchi e sedie, i bambini del villaggio di Berkunchu , nel sud dell’Etiopia. L’edificio è quasi ultimato e verrà intitolato ai giudici Giovanni Falcone e... Leggi su feedpress.me

Avranno una scuola, con tanto di lavagna, banchi e sedie, i bambini del villaggio di Berkunchu, nel sud dell’Etiopia. L’edificio è quasi ultimato e verrà intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo ...A realizzare il progetto è l’associazione centro aiuti per l’Etiopia che, dal 1983, è impegnata ad aiutare la popolazione dello stato africano attraverso la costruzione di pozzi, scuole ...