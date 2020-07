Apple, emissioni zero entro il 2030 per i suoi prodotti e la catena di fornitura (Di giovedì 23 luglio 2020) Con un lungo post sul proprio blog ufficiale, Apple ha annunciato oggi il proprio piano per diventare neutrale al 100% dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2030. In realtà il colosso californiano è già oggi carbon neutral per quanto riguarda le proprie operazioni aziendali globali. Il rinnovato impegno per il prossimo decennio dunque riguarda non soltanto la realizzazione di dispositivi a impatto climatico zero, ma anche per la catena di fornitura della produzione e il ciclo di vita del prodotto. Insomma, l’intero invaso che gravita attorno al colosso. “Le aziende hanno la profonda opportunità di contribuire a costruire un futuro più sostenibile, nato dalla nostra comune preoccupazione per il pianeta che ... Leggi su ilfattoquotidiano

