Vivienne Westwood “in gabbia” a Londra per protestare contro l’estradizione di Assange – Video (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Io sono Julian Assange. Sono il canarino in gabbia». A urlarlo al megafono, sospesa in una gabbia, è Vivienne Westwood, la leggendaria fashion designer inglese che protesta così fuori dall’Old Bailey, un edificio nel centro di Londra dove ci sono la Corte della Corona e il tribunale penale, contro l’estradizione di Julian Assange. Nota per aver decretato il successo dello stile punk negli anni ’70 della rock band Sex Pistols, Westwood era sospesa da terra all’interno di una gigantesca gabbia per uccelli di 3 metri per la sua protesta/flash-mob. Il caso Assange La stilista, 69 anni, scende in piazza per protestando contro l’estradizione americana di Julian ... Leggi su open.online

