Ufficiale: Juric rinnova con l’Hellas Verona fino al 2023 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Adesso arriva anche l’ufficialità, Ivan Juric proseguirà il suo percorso con l’Hellas Verona. Il tecnico ha rinnovato fino al 2023. Di seguito la nota del club: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato la piena e soddisfacente intesa con mister Ivan Juric e i membri del suo staff per l’estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, segnatamente sino al 30 giugno 2023”. FOTO: Twitter Verona L'articolo Ufficiale: Juric rinnova con l’Hellas Verona fino al 2023 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

FcInterNewsit : UFFICIALE - Verona, 'intesa soddisfacente' con Juric: contratto rinnovato fino al 2023 - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Juric resta al #Verona . Ufficiale il rinnovo fino al 2023 ?? - HellasLive : #TorinoVerona, la formazione ufficiale dei gialloblù di Juric - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Juric resta al #Verona . Ufficiale il rinnovo fino al 2023 ?? - tuttosport : #Juric resta al #Verona . Ufficiale il rinnovo fino al 2023 ?? -