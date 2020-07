Turris, si sblocca la pista Avellino: “Forse Ci siamo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – “Forse Ci siamo” con queste parole il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba esce allo scoperto. Nella serata di ieri Palomba posta così una foto, sui social, ritraendosi insieme al presidente corallino, Antonio Colantonio, di ritorno dalla “trasferta irpina”. In casa Turris si può tirare un sospiro di sollievo, dopo tanto girovagare, con proposte anche fuori Regione, il club corallino sembra aver trovato una quadra per la ricerca del campo in deroga da inserire nell’atto di iscrizione al prossimo campionato di serie C 2020/21. “Si sta sbloccando la pista Avellino” fanno sapere oggi dalla società di Torre del Greco. La Turris ha infatti trovato l’ok del Comune di ... Leggi su anteprima24

