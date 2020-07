Tumore: le analisi del sangue per riconoscere 5 tipi di cancro 4 anni prima (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un semplice esame del sangue, indolore e rapido, capace di riconoscere le spie molecolari di ben cinque tipi di Tumore. Ma non solo. La cosa ancora più straordinaria è che la scoperta delle cellule malate può avvenire con un anticipo di quattro anni rispetto ai metodi tradizionali. Come si chiama il nuovo esame del sangue La nuova tecnica diagnostica si chiama PanSeer ed è stata pubblicata recentemente su Nature Communications. È stata “firmata” da un team internazionale di ricercatori, coordinati da Kun Zhang dell’Università della California a San Diego. Grazie al loro lavoro sarà presto possibile individuare i segni di ben cinque diversi tipi di tumori: il cancro allo stomaco, ... Leggi su iodonna

