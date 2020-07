Sicurezza sui treni: sindacato chiede a Trenitalia istituzione di doppio capotreno nelle ore a rischio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sperimentare per almeno sei mesi, sulle direttrici ferroviarie più a rischio, dopo le ore 21,00, la presenza di due capitreno in turno sullo stesso convoglio oppure una squadra di controlleria per la verifica dei biglietti. E' la richiesta del segretario generale della Fit-Cisl Toscana, Stefano Boni Leggi su firenzepost

Aumentano i contagi sul posto di lavoro: secondo gli ultimi dati Inail, tra fabbrica e ufficio alla data del 30 giugno sono 49.986 gli infetti, 965 in più rispetto al monitoraggio del 15 giugno. I cas ...

50 parlamentari M5s pronti a dire no al Mes. Il premier soppesa il blitz ma il successo sul Recovery lo allontana

Sono almeno 50, tra Camera e Senato, i parlamentari del Movimento 5 stelle che voterebbero no all’utilizzo del Mes. I toni sono variopinti, tra chi minaccia di andarsene sbattendo la porta e chi pacat ...

