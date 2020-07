Serie A, arbitri giovedì 35a giornata: Udinese-Juventus a Irrati, Piccinini per Lazio-Cagliari (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda i posticipi del giovedì della trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Udinese-Juventus, in programma alle ore 19.30, sarà diretta da Massimiliano Irrati di Pistoia con Nasca al Var, mentre Lazio-Cagliari verrà arbitrata da Marco Piccinini di Forlì con Rocchi al Var. Di seguito le designazioni complete con gli arbitri di queste due partite. Udinese – Juventus Giovedì 23/07 h. 19.30 Irrati Massimiliano (Pistoia) PRENNA Emanuele (Molfetta) – IMPERIALE Davide (Genova) IV: AURELIANO Gianluca (Bologna) VAR: NASCA Luigi (Bari, VAR PRO) AVAR: GALETTO Mauro ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Serie arbitri Serie A, gli arbitri della 35ª giornata di campionato Fantacalcio ® Sassuolo-Milan 1-2, Ibrahimovic regala l'Europa ai rossoneri. E Pioli ottiene la conferma

REGGIO EMILIA – Il Milan torna in Europa. Sarebbe questa la notizia principale dopo il 2-1 dei rossoneri al Sassuolo, che significa matematica qualificazione quantomeno ai preliminari di Europa League ...

E’ il D-Day per la Reggiana: la Serie B manca da 21 anni

Alle 20.45 al Città del Tricolore il calcio di inizio della finale playoff contro il Bari. Alle 18, come sempre, i tifosi si ritroveranno davanti allo stadio per dare la carica all’arrivo della squadr ...

